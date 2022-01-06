巴基斯坦軍方周三公開證實，正在從中國購買多用途殲-10戰機，這是對印度空軍購入法國飆風戰機所做的回應。

《美國之音》引述巴基斯坦陸軍發言人伊夫蒂哈爾（Babar Iftikhar）少將在記者會上說，「這是提升我們空軍機隊並盡可能獲得最佳科技的步驟，因為我們知道另一方（印度）正在獲得什麼樣的科技。」

就在幾天前，巴基斯坦內政部長艾哈邁德（Sheikh Rasheed Ahmad）在一個公共活動中透露了購買中國戰機的事情，並說這些戰機將用作平衡印度部署法國達索公司製造的飆風（Rafale）戰機。

報導說，印度購買36架法國戰機的合同是2015年首次宣佈的。印度國防部長巴特（Ajay Bhatt）7月底對記者說，有26架飆風戰機已經交付，其餘預計2021年底交付。

伊夫蒂哈爾警告說，「我們的對手正使用一個又一個的藉口繼續購買最新的裝備。這個地區任何的常規不平衡都十分危險」，「這將導致我們進入購買更多裝備的競賽。」不過，他拒絕說明巴國正在購買的中國戰機確實數量。

內政部長艾哈邁德上周表示，將有一個中隊的25架中國殲-10戰機將在3月23日參加巴基斯坦獨立紀念日的閱兵活動。他說，殲-10戰機的飛越儀式「將由巴基斯坦空軍進行，這是對飆風戰機進行回應。」

巴基斯坦和印度自1947年從英國獲得獨立以來已經打了3場戰爭，其中2場是為喀什米爾領土爭端而戰。

分析人士說，巴基斯坦政府近年來與美國的緊張關係使得巴基斯坦越來越依賴中國這個緊密盟友來增強巴基斯坦的防務。

陸軍發言人伊夫蒂哈爾還說，正在與中國進行談判，購買新型直-10攻擊直升飛機，同時也將2018年與土耳其簽訂總值15億美元的30架T-129戰鬥直升機協議撤銷。該協議撤銷的原因是因為T-129武裝直升機使用美製發動機，美方不同意土耳其將它出口給巴基斯坦。