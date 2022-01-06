福壽山農場瑞雪未至，先下1元硬幣大小的冰雹，持續大約5分鐘。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

台中罕見冬雷乍響 福壽山農場降5分鐘冰雹

今晨起東北季風增強，各地氣溫逐漸下降，台中地區下午突然冬雷大作，接著開始降雨，海拔2100公尺起跳的福壽山農場瑞雪未至，傍晚5點20分先下冰雹，屋外突然劈哩啪啦作響，員工及住客紛紛出外查看，發現1元硬幣大小的冰雹從天而降，持續大約5分鐘。

副場長王仁助表示，下午5點左右山上雲層變厚，先是冬雷大作，接著開始降雨，約在5點20分降下冰雹，當時氣溫5.9度，冰雹落地後並未隨即融化，地面明顯可見一顆一顆的冰雹。目前高山水果及冬茶皆以採收，降冰雹不會造成農損。