桃園雲豹職業籃球隊將於15、16日在中原大學體育館，迎接2022年首場主題周「HAPPY 豹’s Day 豹紋日」，球團6日公布活動內容與優惠折扣，在主題周穿著豹紋單品、姓名與「桃園雲豹」其中一字相同的球迷及當月壽星並設籍於桃園者，皆享有不同的優惠折扣，另外球團也將在主題周挑選出「最佳豹紋造型」球迷贈送好禮，現場將會有不同有趣活動規劃，邀請球迷一同響應桃園雲豹精心規劃的豹紋主題周。

呼應豹紋主題周，桃園雲豹推出限定豹紋T恤作為周邊主題商品，也特別製作應援加油棒，讓球迷更能融入在主場氛圍中，為給予支持桃園雲豹的球迷朋友們回饋，「HAPPY 豹’s Day 豹紋日」主題周只要穿著豹紋服飾進場的球迷，可享商品85折優惠價，而球團也將會在15、16日兩天各選一位「最佳造型球迷」，贈送豹紋相關周邊商品乙份。

另外，桃園雲豹未來每場主場賽事，凡進場看球的球迷姓名中有「桃」、「園」、「雲」、「豹」同字者，或當月壽星、設籍於桃園者，至主場賽事現場提供給售票人員身份證明相關文件，皆可免費獲得豹哥應援區價值400元的門票乙張，眾多優惠好禮、精彩賽事和活動絕不容錯過。

繼桃園雲豹去年耶誕佳節主場開幕週圓滿落幕後，下周(15、16日)再度迎接主場周二連戰，15日將首度碰頭高雄全家海神，16日則是對戰台中葳格太陽，上周桃園雲豹洋將特洛伊威廉斯 (Troy Williams) 首度亮相，面對台南台鋼獵鷹的比賽中，獨攬38分備受關注，而本土球員也分別在前幾場賽事中打出拚勁，也期待本土與洋將的搭配，在未來賽事中可望產生化學效應。

凡在桃園雲豹主場周進場的球迷，知名品牌G2000也提供專屬優惠，持桃園雲豹15場主場賽事任一場票根，以票根日期為起始日，七日內至G2000指定店消費，並出示球賽票根由銷售人員確認，單筆消費購買任何一件商品可現抵200元。指定店家包括中壢門市、桃園門市、大江購物中心、台茂購物中心、桃園遠東百貨及桃園愛買專櫃，以上店家皆可使用此優惠。目前主場門票熱賣中，欲購票的球迷可至FamiTicket 全網購票系統購買。