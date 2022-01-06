促轉會拋出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫，將移除前總統蔣中正銅像，孫文學校總校長張亞中為此發起「善報蔣中正」行動，並發出「超甲級動員令」，號召上萬人在1月23日下午在中正紀念堂集結，以手牽手方式進行「知恩報恩 牽手護中正」。

張亞中提到，蔣中正對中華民國貢獻巨大，但近年偏激綠營人士為遂行台獨主張，不惜在歷史文化上去中國化，為奪取並鞏固政權，更以國民黨及民國政府為外來政權，以「轉型正義」為手段，以造假歷史為基礎，對過往歷史進行違憲違法的清算鬥爭，首要對象就是蔣中正。

張亞中說，近月來，促轉會擬將中正紀念堂改為「反省威權歷史公園」，進行移除大廳內蔣中正銅像，並做不可回復性處置，此行為不僅是要徹底醜化污衊蔣中正，更否定蔣中正對台灣的偉大貢獻，違反人性基本道德、踰越社會良善價值底線。

張亞中表示，「吃果子拜樹頭、吃米飯敬田頭」是中華文化的傳統美德，也是做人處世應有的精神，一個不知感恩、不懂良善的社會必被上天詛咒唾棄，大家不僅應要善報蔣中正，不讓其受屈辱，更應讓台灣社會知道「知恩報恩」的必要，讓台灣民眾懂得感恩。