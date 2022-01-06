疫情時代之下，出門戴口罩成為標準配備，有名年輕網友分享，先前在東區的貴婦百貨遇見一位正妹，即便對方戴著口罩仍可感覺到驚人顏值，他大膽搭訕後，才發現對方是一位保養得宜的多金「阿姨」。文章曝光後，不少網友在留言區瘋喊「阿姨不想努力了」。

這名27歲網友在論壇《Dcard》感情板分享，他暑假在東區逛貴婦百貨時，瞧見前方一位正妹身材絕佳，不僅前凸後翹，還穿著小露腰間的短版上衣與裙子，腳踩纏繞造型的性感高跟鞋，就連妝髮也相當完美，走路姿勢宛如專業模特兒走台步。

原PO透露，他與朋友拿出畢生勇氣，上前搭訕該位正妹，但正妹面露尷尬神情，自爆「口罩拉下來會嚇到你們」，隨後正妹緩緩把口罩拉下後，原PO看到的是一名保養得宜的「阿姨」，而她還嗆辣回應，有一個38歲的兒子，老公過世了，優點則是房子很多，已過更年期所以不怕懷孕，讓原PO頓時臉超綠，只好頻頻回應「姐姐真會保養」等語試圖緩頰。

文章曝光後，迅速引起網友討論，不少網友笑壞，紛紛歪樓留言，「這是真的假的…阿姨不想努力了」、「妳是搭訕陳美鳳喔？」、「這應該要有興趣一下才對，不會懷孕有很多房子，身材好，別退縮小夥伴！上吧！」、「當然要上啊，美魔女不是人人都能遇到」、「介紹給我，我不想努力，謝謝。」、「美好的後半生在等著你」。