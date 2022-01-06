高雄港務分公司6日標租45號碼頭2座水泥儲槽，由東南水泥（1110）取得20年經營權，東南水泥除了確保水泥本業的長期營運，因東南水泥在高雄擁有將近11萬坪土地，隨著區域地價的明確化，資產價值越來越清晰。

東南水泥6日發佈重訊表示，取得高雄港45號碼頭A、B水泥圓庫（也就是水泥儲槽2座）的承租權，租賃面積6446.69平方公尺（約1950.12坪），承租期限將從簽約日開始起算，為期20年。

東南水泥指出，A、B兩座水泥圓庫的容量各約1.5萬噸，共計3萬噸，未來將作為東南水泥的發貨基地。

高雄港務分公司是在6日，進行高雄港45號碼頭A、B2座水泥圓庫的標租作業，最後由東南水泥得標，每年的土地租金約129.65萬元，設備租金每年2001.68萬元，合計2131.33萬元，另有管理費每噸35元。

法人表示，東南水泥在取得高雄港45號碼頭的2座水泥儲槽的承租權，代表東南水泥在水泥產業的本業上，持續挺進，因為，東南位於半屏山南麓的廠區，為了配合台積電落腳高雄煉油廠舊址、以及高雄市政府的北城計劃，目前正在進行階段拆遷工作，並在小港工業區的新廠完成之後，將生產基地移到小港廠區。

至於東南水泥半屏山廠，面積約16.56公頃，地主包括中油、東南水泥、正泰水泥（東南水泥間接持股約13.86％）、國產署、以及台灣鐵路局等，未來在完成全部拆遷之後，東南水泥與中油、國產署、以及台灣鐵路局等地主，先向高雄經發局提出開發計畫，進行都市計劃變更成為產業、商業和住宅區。

法人表示，東南水泥位於高雄的其它土地，則是現成的肉地，可即刻進行開發或處置，並有市場參考價值出現，例如位於亞灣特區的16130坪土地，帳列成本每坪約15.90萬元，但，亞灣特貿三成功招商之後，得標建商的土地取得成本大約介於每坪180萬元到200萬元之間。

至於原本與國產實業共有，各自持有一半產權的民族路和大順路口的4000多坪基地，興富發承租做為悅誠廣場之後，興富發已在2021年底，以每坪116萬元，承購國產的土地和建物產權，而東泥擁有的2026坪土地，帳列成本只有每坪27.92萬元。