鑑於變種病毒Omicron在全球肆虐，澳門當局決定9日起禁止中國以外客機搭載乘客前往澳門；這項禁令將實施14天至1月23日，不包括台灣。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心5日宣布，為減少COVID-19對當地公共衛生的風險，自1月9日零時起至23日，禁止民用飛機由中國以外地區搭載乘客前往澳門。

澳門新聞局相關人士接受中央社記者查詢時說，這項禁令不包括台灣，台灣客機仍然可以載客往來兩地。（編輯：楊昇儒）1110106