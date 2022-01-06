美國海軍的新一代無人獵雷艇-「無人操作掃雷系統」（Unmanned Influence Sweep System，UISS）剛剛完成水下爆炸衝擊測試，距離正式使用更進一步。

海軍科技(Naval-Technology)報導， UISS 是美國海軍新一代的反水雷系統的一部分。它原先是為瀕海戰鬥艦 (LCS) 設計的，但也可以由其他船隻，或是陸地指揮站操作。

該系統是德士隆系統公司（Textron System）研發製作，利用通用型水面無人艇（Common Unmanned Surface Vehicle，CUSV）為基礎載台，安裝水下搜雷器材和偵測裝備。

CUSV無人艇全長12 公尺，採用柴油主機，操作時間20小時，可承受5級以下風浪，可拖曳 1,815 公斤的裝備。

去年6月，辛辛那提號 (LCS 20)濱海作戰艦配備UISS，完成了艦載初始操作測試和評估 (IOT&E)。

新的UISS將逐步取代復仇者級掃雷艦(Avenger Class)，以及 MH-53E 掃雷直升機。