想提升女友性慾，抬高手臂就對了！有網友日前分享益智問答節目《全民星攻略》的某道問題「男性哪裡的汗水塗在女性嘴唇上，可幫助放鬆情緒、調節月經」，而答案竟是「腋下」，因為該處汗水有大量「雄二烯酮」成份能喚起性慾，網友則笑說「沒有引起性慾，只有引起暴打慾」、「被臭到情緒會更暴躁吧」。

臉書「爆廢公社二館」日前有網友分享節目《全民星攻略》的畫面，節目中有道題目為「科學雜誌研究證明，男性哪裡的汗水塗在女性嘴唇上，可以幫助女性放鬆情緒和調節月經」，選項為「A.胸口」、「B.腋下」，當時節目女來賓選擇胸口，因為她認為腋下味道較重，女性聞到多半不會放鬆，不料解答竟是「腋下」。

節目提問「男性哪裡的汗水塗在女性嘴唇上，可以幫助女性放鬆情緒和調節月經」，答案竟是男性的腋下。（翻攝自《全民星攻略》YouTube）

節目主持人則解釋，因為男性腋下的汗水有較多的「雄二烯酮」成份，該成分喚起女生的性慾，同時也能讓女性心情變得更加放鬆，若塗在女生的嘴唇上，還有減緩月經的功效，因此很多男性香水都會添加雄二烯酮，讓男性變得更有魅力與迷人。

該節目畫面被轉發到臉書社團後，原PO笑說「妳給我舔喔」，其他網友則留言「有人可以借我腋下嗎」、「我怕我情緒會更暴躁、月經更失調」、「我說用舔的，男友說要搜集汗水用滴的」、「沒有引起性慾，只有引起暴打慾」、「我超愛我老公腋下的味道，聞到都覺得幸福又可以放鬆」、「直接臭到失去意識不是緩解吧」。