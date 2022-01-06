曾獲益智節目總冠軍，被封為「全台最聰明醫師」的名醫孔繁錦，日前因涉嫌性侵、性騷擾2名女病患被新北地檢署依強制性交等罪起訴，他另遭一名女病患指控，親吻臉頰和脖子，台北地檢署6日依違反性騷擾防治法將他起訴。

這名女病患因失眠前往孔繁錦的診所諮詢，互加LINE好友後，2021年7月6日，孔先LINE女病患後，前往她的租屋處，雙方在客廳聊天，孔離開前擁抱她，並親吻她的臉頰、脖子，還留下6000元現金。

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