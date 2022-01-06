法文片語竟然有祝福人「被戴綠帽的好運（Avoir une chance de cocu）」？我國駐法代表處釋疑，「被戴綠帽的好運」，法文是用來形容非常幸運！

中華民國駐法代表處在臉書祝福大家新年快樂！對於新的一年是不是也有很多的期待呢？相信大家一定都會希望2022是個充滿好運的一年，能夠過得順順利利的！

駐法代表處也教大家一句很特別的法文片語，當有人說： Il a vraiment une chance de cocu! 他真有被戴綠帽的好運呢！是什麼意思呢？難道是在諷刺他人嗎？

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駐法代表處直言，其實「被戴綠帽的好運」，是用來形容「非常幸運」！

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cocu指的就是被戴綠帽的人，而這個單字是來自於coucou布穀鳥。據說這種鳥就是出了名的無情，不僅伴侶不固定也不會築巢養育幼鳥，所以有著不專情的形象。

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那麼為什麼被戴綠帽還被視為是好運呢？這個片語起源於19世紀，人們認為沒有什麼事情比被戴綠帽還不幸的了，所以當人生衰事連連跌落谷底之後，必定會有好運降臨！是不是很有趣呢？有人也期待這樣的好運嗎？