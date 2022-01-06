國外較高的需求，推升了德國工業訂單在去年11月彈升超過預期，對於遭受供應鏈困擾和勞動力短缺的德國製造業來說，該數據不啻為一好消息。
德國聯邦統計局周四公布的數據，對於要求「德國製造」的商品訂單，經季節調整為月增3.7%，而去年10月則調整為減少5.8%。路透對11月的調查為月增2.1%。
該上升主要是由國外對德國資本和中間產品的需求所推動，來自歐元區國家的訂單上升13.1%，而來自歐盟以外客戶的訂單增加5%。
德國經濟部指出，儘管經濟活動持續受到供貨瓶頸所困擾，但該數據不啻提供了正面助力的經濟展望。
與前幾個月相比，大型項目的訂單例如飛機並沒有在去年11月影響太多。經濟部表示，排除這個要素之後，工業訂單月增3.8%。
私人銀行Hauck Aufhaeuser Lampe分析師Alexander Krueger說，國外業務的反轉格外令人振奮，特別是供貨瓶頸似乎已有緩解。
但是Kruger警告，供應鏈問題可能會完全持續到春季，一直到供應物流能夠再次更平穩地運作為止。
德國經濟專家預期，德國去年第四季經濟將萎縮，今年首三個月將停滯，從新冠疫情的泥沼中復甦，將會延後發生。
11月工業訂單為年增1.3%，高於前一個月的年增0.1%。
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