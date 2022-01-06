農曆十二月初八「臘八節」前夕，佛光山桃園講堂如岳法師為分享釋迦牟尼佛成道的喜悅，6日上午特別將精心準備熱騰騰的臘八粥及墨寶送至桃園是平鎮警分局，慰問辛勞的員警，讓每位員警品嘗熱騰騰的臘八粥，也希望每一位品嘗臘八粥的人，來年都能平安吉祥。

臘八粥的緣由起因是釋迦牟尼佛成道之前，曾經獨自坐在菩提樹下，靜觀思維，每日只吃一麻一米，後人不忘佛祖成道前所受的苦難，便在十二月八日這一天，吃粥以為紀念。自宋朝以後便開始普遍盛行起來，每年臘八，民間百姓便以糯米、紅蘿蔔、松子、紅豆、白果、青江菜、花生、蓮子、芋頭等煮成臘八粥，寓意料多而融合，來紀念這富有意義的日子。

平鎮警分局副分局長孫三揚表示，臘月是「歲終之月」，更有著「新舊交替、逐疫迎春」的寓意，目前全球疫情嚴峻，身為防疫第一線的員警尤其辛苦，近日又有冷空氣接力而至，佛光山桃園講堂主動拜訪平鎮分局，為每位員警送上一碗暖暖的臘八粥，熱粥不但暖身暖手，隱含其中的關懷與祝福，更讓員警溫暖上心頭。

桃園講堂團隊帶著臘八粥與平鎮分局警察同仁結緣，感謝及慰勞員警平時維護地方治安、交通的辛勞付出，希望大家能學習臘八粥「歡喜融合」及「廣結善緣」的精神，除了分享這份喜悅外，更勉勵同仁體會宗教團體對警政工作的熱心與支持，未來全力做好警察任務。