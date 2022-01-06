為拓展台灣電動機車的全球競爭力，專精於研發電動載具及快速充電系統的能海電能科技股份有限公司與敏實科大共同簽署產學合作意向書，打造產學合作平台，為未來雙方合作打下良好合作基礎，也希望打造台灣電動車產業的護國神山。

敏實科技大學校長曾信超指出，敏實科大定位為人工智慧專業大學，聚焦在智慧製造與智慧車輛新能源科技人才培育，捐資的敏實集團是全球百大汽車零組件集團，而能海科技致力於研發開發電動載具及快速充電系統，二者策略聯盟是強強配的最佳典範。

能海科技2022年將投入電動車輛的生產，並已打開東南亞的外銷市場，因此更需要與專業電動車人才育成單位進行密切合作，能海科技指出，敏實科大是能海堅實的合作夥伴，因此捐贈敏實科大價值30多萬的一組22KW車用充電樁及2台EV-50電動機車，作為研究教學使用。

曾信超說，能海的EV-50電動機車充電6-15分鐘即可續航50KM，具備快充與家充系統並行的專利，未來雙方將共同辦理各項在職進修、專題委託、建教合作、實習、參訪等議題，擴大雙方合作效益。

能海科技指出，與敏實的電動車產業合作模式，除培育社會所需電動車專業人才外，也將為台灣在半導體產業之外，另外撐起一座護國神山，讓台灣在電動車產業取得最前瞻的領導地位。