彰化縣國中、小共213所學校，班班有冷氣設備去年底已都搞定了，總經費投入21億元，不少學校還進行管線美化，更添美感，不少人關心電費問題，教育處表示，教育部將全額負擔，並指出校園種電第3期，共58校裝設綠屋頂，4月將落成，預估售電能再入帳900萬元。

「上課不再被熱浪襲昏了」為趕在夏天來臨前，完成班班有冷氣，彰縣府督促工程進度，今年年底，縣內冷氣安裝和管線等硬體工程已大功告成了，只剩裝備「校園能源管理系統」，將蒐集到各班級用電量，資訊集中到各校總務處，控管冷氣關閉和使用溫度，結合節能教育。

教育處表示，這項工程一直受到各界關心，最擔憂就是老舊管線負荷得了用電量嗎？再者擔心電費支出。其實，學校所有的管線都是重新設計，全面更新，陽明國中等不少學校，擔心冷氣、管線外露，經過設計美化後，增添視覺美感。而電費只要不超時使用，基本上全額由教育處負擔。

彰化縣班班有冷氣總共投入21億元，縣府配合款1.8億元，其餘都是教育部補助，教育部補助電費使用的基準是每年5至10月，7、8月為暑假期間不使用，共計4個月，每月以22天，總計88天；每天使用時間以8小時。每台冷氣每小時耗電量以2.5度。

彰化縣推動校園種電計畫，第1、2期就高達195所學校加入，幾乎各校都有綠能屋頂種電。像是陽明國中、北斗國中等校每年可獲60、70萬元種電回饋金，售電收入都由各校支配使用。

但不少老舊學校新建，還有盤點後又騰出新空間，縣府持續推動校園綠屋頂計劃，共58校加入，去年4月已經發包，預計今年4月可以正式併聯，粗估售電收入將再增加900萬元。