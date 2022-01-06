曾莞婷年砸20萬定期保養維持美麗，毫不手軟。（MINT LIFT神力拉提提供）

「戲劇女神」曾莞婷去年參與破億電影《角頭－浪流連》演出，暌違3年後近期更重回8點檔，在《機智校園生活》飾演最性感「母胎單身」訓導主任。她6日以品牌大使身份出席MINT Lift 神力拉提發布記者會，透露自己最近到任一個劇組都被化妝師稱讚皮膚變亮、膚質超好，好奇她去做了什麼，她大方表示：「都什麼年代了，拜託！」坦言自己為追求美麗、保持在最好的狀態，確實定期做幫助皮膚緊緻、避免鬆垮的各種拉提保養，「1年大約花費20萬元，我真的很捨得花！」

曾莞婷說，賺錢那麼辛苦，就是為了要讓自己開心，「看自己每天漂漂亮亮的，就是開心啊！」不過認真工作賺錢的她，累到連家人都心疼要求「妳可以停下腳步嗎」。她除了每天天還沒亮就出門拍戲，還有手搖飲、保養品、湯品料理包3項副業投資要兼顧，目前旗下約有35個員工，她說去年雖然爆發疫情，但員工賺的底薪加獎金，都比往常多，今年的年終獎金也肯定會比往年多，「絕對不只一個月！會比去年好」，她笑咪咪默認自己確實去年賺得也比往年多。

曾莞婷雖每天勤保養、泡澡、抬腿、妝前按摩，但她笑說，最近發現一起拍戲的JR比她更會保養，透露JR每天早上拍戲前都會提早1小時起床泡澡消水腫、讓皮膚看起來更好，她曾發現跟JR一起站在鏡頭前，結果JR皮膚比她更好，讓她覺得壓力很大，「要跟年輕小妹妹（學生）競爭，竟然還要跟男明星比！」

同劇的宥勝日前在地震後秀出緊摟女主角周曉涵的手機桌布，引來部分網友砲轟，曾莞婷緩頰說：「他只是想要為戲宣傳啦，多打一些戲裡角色！」並坦言自己如果是周曉涵應該也不會想那麼多，大家都是為了戲好，「我跟JR也很好，他也是人夫啊！我們勾肩搭背也不會覺得怪異！真有什麼鬼才需要避嫌，我們都坦蕩蕩。而且宥勝在現場隨時都在跟老婆小孩視訊，是個很愛家的人！」

至於如何做到讓人妻不會忌憚她的存在？「就是要很坦蕩，我也常去JR那裡留言，但都會顧及他老婆的感受，也會祝福他老婆生日快樂、甜甜蜜蜜，相信對方看到自然會有所感受，不會懷疑有人想要破壞家庭。平常保持距離也是很重要，不要做太多過度會讓人聯想的事情」。與男藝人幾乎不曾傳出緋聞的她笑說，通常男星都對她沒什麼感覺，「因為我就是一臉『你不要靠近我』的模樣！」