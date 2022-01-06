市調機構DIGITIMES Research表示，全球5G專網開始進入佈建期，首波以年營收超過千億美元的製造業大廠為主，包括航空業、化學業、鋼鐵業等，尤以汽車業居多，不過比起台灣專網業者一心企盼客戶採用白牌伺服器、透過私網架設5G專網的商機無限，首波部署5G專網的大型製造業，還是偏好採購電信設備業者諾基亞、愛立信的產品，並多採公網搭配專屬設備模式建置。

數家市調機構預估，至2025年總計LTE和5G專網市場規模可超過50億美元，GSA調查亦指出，至2021年底約有600多家企業或政府單位部署LTE或5G專網，其中5G佔比將達兩成。

DIGITIMES Research表示，初期部署5G專網者多為製造業大廠，年營收超果千億美元的車廠如福斯、豐田、戴姆勒旗下的賓士、福特、通用汽車等，皆已投入5G專網部署或測試，多家名列富比士2000大的製造商也積極投入，如日立、德國化學公司巴斯夫、空中巴士、鋼鐵業者ArcelorMittal等，應與製造業大廠視數位轉型為長期競爭力有關，而且，不少歐洲國家也視工業4.0為提振經濟的解方，以補助獎勵企業數位化轉型，吸引電信業者、設備商和三大公有雲業者既競爭亦合作來拓展專網市場。

台灣不少網通業者、白牌伺服器業者都視5G專網佈建為難得一遇的超大商機，可是DIGITIMES Research也指出，就目前來看首波部署5G專網的業者，還是偏好與電信業者和電信設備業者諾基亞、愛立信合作，且多採公網搭配專屬設備模式建置專網，現在只有日系業者富士通，為了打開銷售專網設備和服務的市場，積極以日本釋出的專頻建置專網。

DIGITIMES Research也指出，製造業以兩個方向部署或測試5G專網，一為藉網路全覆蓋，使各組裝站點、生產設備等資訊可透明化並共享；二則為減少現場人力投入，如機械自動化、以自動導引車AGV搬運貨品，或透過混合實境、擴增實境提供遠距教學服務，降低工程人員需至現場排除障礙的狀況。