台中第二選區立委補選，將在1月9日投票。柯文哲父母前往位於沙鹿的宮廟參拜，巧遇國民黨候選人顏寬恒，柯媽媽還稱讚顏寬恒是好人，不會罵人，不像民進黨候選人林靜儀每天在電視上罵柯文哲。前台南縣長蘇煥智表示，柯文哲很清楚就是不支持民進黨，這樣的表態，對無黨籍立委林昶佐罷免案會有連帶效應。

蘇煥智接受香港媒體《中評社》專訪時表示，柯文哲效應在台北市影響比較大，中二選區則是柯文哲政治版圖的擴張，也宣示跟藍營的合作空間，這個作法算是高竿，跟國民黨的部分比較有擴展空間，在關鍵時刻對顏家送暖。

蘇煥智接著表示，台中市第二選區不能單純只從藍綠來看，或是民進黨執政好壞來看，原因比較複雜，除了地方實力、個人形象以外，顏寬恒敢下去選，就是因民間對民進黨執政不滿度很高，當時陳柏惟罷免案過關就是這樣的氛圍。

蘇煥智認為，柯媽媽的說法就是不把顏家當敵人，但是民進黨提名的林靜儀卻把柯文哲當敵人，既然把柯文哲當敵人，柯就無法支持。而柯媽媽的作法，某種程度也代表柯P的說法，他藉由媽媽表態，這個氛圍也可能在台北林昶佐罷免案上出現效應，柯P很清楚就是不支持民進黨，這樣的表態，對立委林昶佐罷免案會有連帶效應。