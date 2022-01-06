搭乘舊山線鐵道自行車能重溫鐵道之旅。（祺峰公司提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣舊山線鐵道自行車，沿途可飽覽龍騰斷橋、內社川橋、勝興車站等景致。（祺峰公司提供／李京昇苗栗傳真）

為了行銷推廣苗栗舊山線特色，苗栗縣政府、台鐵與鐵道自行車業者共同合作，推出1月7日起到4月7號期間，民眾搭火車到苗栗任一鄉鎮市，2天內持火車票根，前往搭乘舊山線鐵道自行車，可享50元折扣優惠。

台鐵與舊山線鐵路自行車業者祺峰休閒事業公司，6日舉辦「雙鐵共GO，金擘苗栗行」共享優惠發表記者會，縣長徐耀昌、縣府文觀局長林彥甫等人到場共襄盛舉。

苗栗縣政府表示，舊山線鐵道自行車參與財政部舉辦第十九屆「金擘獎」中，榮獲「優等獎」肯定，舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運移轉案，以OT方式導入民間投資，此次能得獲得金擘獎台鐵也功不可沒，因此舉辦聯合行銷，讓山林鐵道之美，讓更多人知道，並帶給民眾不一樣的鐵路體驗。

徐耀昌、林彥甫說，由財政部主辦的第19屆民間參與公共建設金擘獎，有「促參界奧斯卡美稱」，舊山線鐵道自行車從規劃到營運，有賴產、官、學界共同努力溝通協調，成功活化停駛多年的舊山線軌道，也帶動地方觀光產業發展，讓舊山線呈現更多元、更具特色的新風貌。

祺峰公司董事長游志勇表示，舊山線的百年鐵道，許多遊客也很有感，表示透過鐵道自行車親近自然、隧道及鐵橋，配合此次聯合行銷，增加現場補位數量，讓搭乘台鐵的民眾能夠重溫鐵道之旅的感動。