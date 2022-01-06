桃園市桃園區1名婦人在家中不明原因昏倒，住在隔壁的中路義消分隊小隊長江明晃聽到救護車聲響，前往關心，發現是鄰居昏倒且失去呼吸、心跳，趕忙協助CPR，成功讓鄰居送醫後恢復呼吸心跳。

江明晃在桃園區經營汽車修理廠，日前聽到救護車警笛聲響，主動上前關心。發現是50多歲的鄰居在家中倒下，並失去呼吸、心跳反應，隨即協助CPR、協助搬運患者及收拾器材。後來婦人送醫後，也恢復呼吸、心跳。

江明晃說，擔任義消時取得初級救護技術員證書，因此學過CPR，那時候聽到警笛聲因此出門關心，發現是鄰居倒在家中，因此趕緊協助壓胸等。對於救回寶貴性命，則是感到相當開心。

中路分隊分隊長許翠珊表示，江明晃從事義消16年，墓地、雜草及大型火警會至現場幫忙殘火處理或室外滅火攻擊及收水帶，相當熱心。捐贈多組健身器材及智能手環供訓練使用，參與消防工作不遺餘力。

許翠珊說，大腦黃金急救時間為4至6分鐘，民眾基於避難跟人命救助出發點，若沒醫護人員身分、證照，也能夠救援且不必擔心有法律責任。若民眾有興趣，每周一晚上7時，也能到消防分隊學習CPR、AED、哈姆立克。