健喬（4114）公告2021年12月營收3.33億元，月增9％，年增18％，連兩個月營收創歷史新高。健喬表示，2020年開始已連續七個季度單季本業獲利超過2019年全年獲利。2021年前三季營收年增4.8％，EPS 0.7元。因持續有新品上市，過去產品組合毛利維持在40％，連續創新高營收可望帶來豐收的第四季獲利。

健喬集團2010年治療前列腺肥大的新藥Urief(優列扶)在台上市後就持續專注泌尿領域，投入研發新藥並透過策略聯盟引進第一學名藥；除攝護腺癌製劑的泌尿領域，健喬僅次於外國藥廠ASTELLAS PHARMA銷售，為國資廠的泌尿領域第1名。

健喬指出，因台灣藥業每年銷售高峰落在第四季甚至延續到隔年1月，而12月銷售中國大陸的Besonin(布地奈德鼻噴)較以往單月成長1倍，加上治療攝護腺癌的Eligard(癌立佳)上市，2021年12月營收年成長近兩成。

此外，健喬近年透過專注領域有優勢的產品線配合亞洲各國的在地市場的銷售策略，讓鼻噴用藥成功打入中國大陸市場，呼吸道領域的愛克痰成功進入泰國的醫藥通路，泌尿領域的Urief(優列扶)成功打進香港的私人醫院、診所及藥局通路，帶動外銷版圖持穩開展，從2019年外銷營收占比12％提升至2020年14％，2021年12月再攀高到近兩成水準。

尤其，健喬除取得Eligard(癌立佳)台灣銷售權，也取得越南的銷售權，將有助新訂單升溫。