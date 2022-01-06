以「肉品專家」自居的黑橋牌，過去以生產銷售香腸、肉鬆等肉製品聞名，是逢年過節的熱門禮盒，而今年春節過年，黑橋牌將首度大舉揮軍年菜市場。

看準年菜市場商機龐大，黑橋牌過去曾推出一些小點，小試水溫，今年決定大舉進軍年菜市場。

台南出身的黑橋牌，已經有一甲子的歷史，其對於肉品始終如一的專注及對美味的講究，獲得肉品專家美名，今年黑橋牌將此精神擴大至飲食文化，並實際執行於年菜上，將經典年菜豐盛且完美的呈現於餐桌上。

黑橋牌此次推出年菜，號稱不計成本在時間及用料上講究，推出烏參干貝佛跳牆、老菜脯鮮蛤雞、五柳枝黃金鯧，為團聚時光增添美味，守歲時，更推出點心料理，包含香腸豬肉水晶餃、櫻花蝦干貝蘿蔔糕以及獨家香腸豬肉水餃，陪伴大家度過年節時光。

其中象徵「吉祥如意、福壽雙全」之意的烏參干貝佛跳牆，特選黑玉參、南日鮑、干貝、酥炸排骨與銀杏等高級食材，經過10多道工序與長時間細火慢燉，成就一盅料軟湯濃的美味，說到年菜中的經典一定不能忘了老菜脯鮮蛤雞這道料理，選用「養生黑金」之稱客家老菜脯，加上飽滿鮮美蛤蜊、及特選鹿野土雞整隻雞細火慢燉，味濃郁甘醇；而來自先人智慧的惜福菜五柳枝黃金鯧是台南經典的古早味，將5種不同的蔬菜切成絲，特選履歷生產黃金鯧，搭配甘而不甜，酸卻帶有層次的醬汁，不論在視覺或味覺都有多層次的享受！