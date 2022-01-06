迎金虎年「世貿年貨大展暨禮品贈品展」7日起至10日於世貿一館開展，共計115家廠商、294個攤位參展；一如以往展前恭迎雲林北港朝天宮媽祖鑾座駐駕，由外貿協會董事長黃志芳及朝天宮董事長擔任主祭官，祈求年貨展順利開展。

由於疫情稍顯緊張，展場僅開放定點試吃，但不可邊走邊吃。

貿協指出，今年年貨展由「開運年菜主題館」領軍，精選糖朝、呷七碗、大嬸婆、青青食尚花園會館等廠商參與，展示限定年菜組合；此外，年節期間廣受歡迎的好茶禮盒廠商更是組成「台灣茶禮特區」，集結日月潭魚池、阿里山奮起湖、梨山、杉林溪等各山頭的優質茶廠，奉茶相迎。

貿協表示，展前在官網預約就有機會在展中抽中米其林一星大三元年菜、展後還可加碼抽Dyson萬元家電及掃地機器人，讓參觀民眾從展前一路開運到展後，此外，還有預約參與的開運錢母贈送、擲筊拿好禮、千元紅包免費送及年菜美食免費試吃等系列活動，預期今年採買年貨商機可望再增長。