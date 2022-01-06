工業電腦廠維田（6570）去年12月營收告捷，以1.03億元繳出單月新高紀錄，年增76.84％，月增21.2％，並推升第四季營收達2.61億元，全年合併營收8.74億元，相當於是單月、單季、全年同步改寫歷史高峰，2022年業績可望高檔向上。

維田表示，受惠美國專案客戶拉貨動能增加、缺料紓緩，以及先前受到船期遞延出貨的訂單挹注，推動12月營收創單月歷史新高，更是首度突破億元大關，寫下營運新里程碑。

展望後市，而以目前訂單情況來看，訂單能見度至少可看到今年上半年，並且有再向後延長趨勢，加上新客戶、新訂單及價格調整效益顯現，預期獲利貢獻將持續走高。

維田2021年產品線占比分別為工業電腦64％、工業顯示器13％、工業主機14％，其他9％。產品銷售區域比重約為歐洲47％，美洲35％，亞洲及其他地區18％。

維田指出，歐洲、美國為全球工業電腦的兩大市場，去年隨著歐美等國疫苗覆蓋率穩定上升，經濟活動陸續解封，帶動營運規模成長，在客戶訂單長期穩定、市場需求亦不斷成長下，公司樂觀看待今年市場需求成長，並將持續開發符合市場與客戶需求新產品，確保公司之競爭優勢，力拚今年營運規模再創新高峰。

此外，維田已在去年12月成立員工持股會，自2022年元月起啟動「員工持股信託」，員工每月自薪資提撥一定比例金額，公司將相對提撥同額獎勵金給予獎勵，以感謝員工辛勞與激勵全體同仁，期望進一步激勵員工與公司共創良好績效，共享經營成果。