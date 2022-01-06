興勤（2428）6日公佈12月份自結合併營業額為新台幣6.52億元；較11月提升4.2％，年增8.77％，為近半年新高紀錄。

2021年累計自結合併營業額為74.99億元，較去年同期大幅成長26.7％。

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