興勤12月營收6.52億 寫半年新高 18:292022/01/06 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 興勤（2428）6日公佈12月份自結合併營業額為新台幣6.52億元；較11月提升4.2％，年增8.77％，為近半年新高紀錄。 2021年累計自結合併營業額為74.99億元，較去年同期大幅成長26.7％。 勤凱2021年營收17.35億元 再創歷史新高 聚碩2021年12月營收恢復水準 看好數位浪潮 #興勤 #營業額 #月營收 #半年新高 #公佈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宏捷科上月營收3.44億元 月減近2成 15:492022/01/04 財經 《光電股》華興今年有賺頭 明年營收拚穩健 13:242021/12/27 財經 蔡總統：今年整體科學園區營業額挑戰3.5兆 14:112021/12/25 財經 台農發年營業額破億 成長82％近損益兩平 12:202021/12/27 財經 毅嘉2021全年營收創3年新高 看好2022表現 20:562022/01/03 財經 圓點奈米營收連兩年刷新紀錄 員工平均年薪20-30個月 14:332022/01/04 財經 塞港解套？宏達電12月營收月增24.6％ 16:122022/01/06 財經 台灣高鐵運量回穩 1月營收拚雙增 19:192022/01/05 財經 半導體產業領攻 南科今年營收將破兆創新高 17:162021/12/28 財經 台中港科技產業園區 2021年營業額逆勢成長 19:202021/12/29 財經 《半導體》再生晶圓需求看旺 昇陽半上攻 12:162021/12/29 財經 財經熱門新聞 英特爾不只跪求3奈米產能！還偷偷找台積電做這件事 - 財經 他買房在淡水卻住不習慣！狠揭致命痛點：真的後悔了 - 財經 獨》稱霸全球航空業 華航豪發6個月超狂年終 - 財經 航運老三員工餐20元遭罵爆 網大驚：某大咖狂吃貨被抓包 - 財經 台積電驚見鉅額交易！他砸1500萬買在「漲停721元」網全嚇呆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。