受到能耗雙控、限電影響，國內有在大陸投資的水泥廠，2021年第四季營運旺季不旺；在需求持續清淡，房地產市場景氣降緩，加上春運開始又逢農曆年假期，在進入2022年一開始，大陸水泥價格再次下滑，降幅約7－10％。西進水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）及信大水泥（1109）2022年第一季營運恐出現衰退。

據中國水泥網指出，此次水泥價格調降，涵蓋長三角及珠三角地區各省分，幅度從30－80元人民幣。

台泥、亞泥及信大2021年第四季營運，受到大陸市場貢獻度的下滑，已出現近五年來首次的「旺季不旺」。

台泥中國大陸市場第四季狀況不好，水泥消售量年減35％；信大水泥整體營收因大陸市場貢獻度減少，第四季合併營收預期會有一成上下的下滑。

面對2022年一開始，水泥價格就出現大幅度滑落；台泥指出，每年的第一季，原本就是傳統的淡季。2022年，預期中國大陸水泥市場因環保、限電、能耗雙控的各種因素影響下，加上房地產市場進入調控，將會是充滿變數的一年。

不過，西進水泥廠認為，大陸水泥市場上半年會因疫情、工程遲緩、產能限增等原因，營運挑戰性較高；不過，大陸數萬億基建投資已在路上，需求只是遞延，預期到下半年，市場會逐漸活絡。