大陸澎湃新聞報導，中國外交部發言人汪文斌6日主持例行記者會，針對日本服裝品牌優衣庫總裁兼執行長柳井正此前拒絕置評是否使用新疆棉花，是想在中美間保持中立、不參加「表忠遊戲」一事。汪文斌說，美方迫使跨國企業選邊站，是赤裸裸的政治脅迫。

汪文斌表示，一段時間以來，美方反覆藉涉疆問題造謠生事，實質就是企圖阻礙中國發展，破壞新疆繁榮穩定。美方迫使跨國企業選邊站隊，對其效忠的做法是赤裸裸的政治脅迫，完全違背市場規則和商業道德，不僅損害美自身利益和國家信譽，還會破壞全球產業鏈、供應鏈穩定，擾亂國際貿易秩序。

汪文斌強調，中國新疆的棉花潔白質優，美麗新疆的民眾勤勞能幹，相信越來越多的企業能夠明辨是非，排除政治壓力干擾，獨立自主做出商業決策。

柳井正去年12月30日接受《日經亞洲評論》採訪，就「如何看待不使用新疆棉的外資企業被中國消費者抵制」提問時表示，「該問題本身帶有政治色彩，我們保持中立態度。」

媒體追問：「你拒絕就你公司是否使用新疆棉花發表評論，你擔心受到中國抵制嗎？」柳井正答覆：「並不是這樣的。我想在中美之間保持中立。」「美國的做法是迫使公司效忠。我想要表明我不會玩這種遊戲。」