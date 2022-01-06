嘉義市長黃敏惠（右三 ）偕議員認識體驗虛擬實境（VR）眼鏡盒。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府與科技業者合作，5日首辦高齡XR科技樂活體驗活動，融合擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）及相關益智課程，讓銀髮族也能樂活在科技娛樂，並促進與年輕世代的生活接軌，市長黃敏惠與何庄社區照顧關懷據點的長輩玩得不亦樂乎。

黃敏惠表示，嘉義市是全國高齡友善城市的示範城市，但仍然持續努力為長輩提供更多元服務，隨著科技日新月異，我們希望社區長輩也能接觸到新的科技，「用科技讓世代接軌」，感謝王宇集團王崇旭董事長將科技應用、融入高齡課程，便利長輩體驗科技娛樂。

黃敏惠指出，透過XR的科技應用就能看到世界各地的風景，利用VR虛擬實境可以體驗嘉義市新舊車站的融合，很新鮮，而且研發這款智能眼鏡的人是嘉工畢業的嘉義子弟，是我們嘉義市教育出來的人才。

市府社會處表示，市府委託科技公司開發適合長者的科技化娛樂遊戲，激發長者參加多樣化的活動，將擴增實境、虛擬實境結合長者健康促進活動，辦理10場次高齡XR科技樂活體驗活動，並開放各社區照顧關懷據點申請。

遊戲內容包括飛翔、滑雪、烹飪及光劍等項目，讓長輩有新鮮、創造性的娛樂體驗，並藉此做肌力、智力等訓練，以促進長者身心健康及生活自理能力。

市府社會處長青及社會行政科長李憶君說，贈送社區長輩虛擬實境的眼鏡盒，用智慧型手機掃描盒上的QRcode，就可進入活動區點選任一項活動或遊戲來體驗，也能到YouTube玩，阿公阿嬤也能體驗到兒孫子們的玩意兒。