外送員服務五花八門，顧及客人「性」福也是其一！1名女外送員日前收到客人訂單上的備註稱「菜市場的仁大藥局幫買『威爾剛』1顆」，讓她笑說一早就要那麽激烈嗎？其他外送員則留言笑說曾遇到幫買保險套和威爾剛的，「早上七點半要搶救男人的六點半，太猛了」（男人的六點半有陽痿含意）。

該名女外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發表1張訂單的截圖，1名顧客購買了豬排鐵板麵套餐，並在訂單備註欄中提到「菜市場的仁大藥局幫買『威爾剛』1顆，謝謝」，讓外送員相當傻眼，發文笑說「狼客（客人）啊，一早就要那麽激烈嗎？小妹無法幫你效勞，請你自己到藥局購買」。

1名外送員日前收到客人訂單上的備註稱「菜市場的仁大藥局幫買『威爾剛』1顆」，讓他笑說一早就要那麽激烈嗎？（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

其他網友則留言說，「早上七點半要搶救男人的六點半，太猛了」（「男人六點半」是「陽痿」的隱晦說話）、「嚇死人了，女外送上去，會不會也把自己送了」、「送過保險套還有偉哥，別在意那麼多」、「或許他高山症發作需要」、「鐵板麵只是虛招，威而鋼才是重點」、「買，磨成粉，加到鐵板麵裡面」。

外送員收到訂單備註千奇百怪，曾有外送員收到備註稱要求送餐給對方時「幫忙唱生日快樂歌」；還有網友訂雞排在備註欄提到寫「主管要吃，請（加）超大辣，辣爆牠（他）」；也有女網友在備註欄對外送員說「（餐點）放在門口，幫我看看有沒有女鞋，怕男友偷吃」。