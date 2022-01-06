美聯準會（Fed）釋出將加速縮表、升息訊息，牽動市場不安情緒，台股6日大跌百點，電子權值股、高價股重傷。不過，受惠升息環境的金融族群表現逆勢突圍，以銀行為主的兆豐金、玉山金、永豐金皆上漲逾1％，並獲外資買盤大舉湧入，成資金避風港。

根據Fed的12月會議紀錄顯示，多數官員認為加速升息及縮減購債規模是必要的，帶動美債殖利率大幅上揚，引發投資風向大舉轉變，買盤撤出連日領攻的電子、高價類股，轉進受惠升息趨勢，有助利差擴大的金融族群。

觀察6日金融股表現，雖然兩大金控指標富邦金、國泰金僅小幅上漲，但兆豐金、玉山金、永豐金及彰銀等4檔漲幅都超過1％，成交量有放大趨勢，6日尾盤皆有買盤進場挹注，扮演台股撐盤要角。

此外，受Fed加速升息議題影響，外資操作也明顯「棄電轉金」，前六大買超張數個股皆是金融股，包括玉山金、兆豐金、中信金、新光金、台新金、第一金等，加碼張數在7170張到16862之間。

群益投顧董事長蔡明彥表示，金融族群具獲利穩定，保值抗通膨的特性，尤其去年金控營運普遍繳出亮眼成績，銀行端放款穩定成長及利差止穩，在股利政策上也備受投資人期待，因此成為盤面震盪拉回時的資金避風港。

中信投顧經理江釗亨指出，Fed已開始減少購債計畫，啟動新一輪利率景氣循環，金融業將走出低利率，邁向長多格局，對銀行獲利展望樂觀看待。估算Fed若升息一碼，對台灣金融獲利提升42.73億元，以兆豐銀、玉山銀、第一銀等受益程度最高。

而在壽險部分，回顧先前正逢美國減少購債、退市及升息預期逐漸提高之際、預估市場利率及利差可望回升，壽險經常性收益率可望改善，長期獲利能力將轉強。且壽險業備供出售金融資產未實現損益已提高，對比當時主要壽險類股PBR維持在1.2~1.5倍以上的水準，目前PBR僅約1～1.2倍，具有評價向上提升空間。