任家萱（Selina）成功跨足副業，創立品牌「任性eat下」邁入周歲，農曆春節即來臨，應景推出年節禮盒。她分享家中的除夕夜、年夜飯等傳統儀式，Selina表示任家在除夕會守歲超過12點，拜年時會三鞠躬說吉祥話，「長幼有序，先跟奶奶拜年完再跟爸媽拜年，最後妹妹也會跟我拜年。」

Selina副業成績亮眼，被封為「電商食品女帝」，向來十分孝順的她，過往幾乎每年都是送上6位數紅包給父母，今年會加碼？她頭腦動得快，直說：「紅包部分每年都差不多，但這次推出福虎生風新年禮盒，打算讓爸媽有送不完的過年禮盒，讓他們去哪拜年都很有面子。」

很重視產品細節的Selina，除了訴求好吃、健康，每次產品的取名都讓人會心一笑，這回以「栗栗在目」、「投懷送寶」最為命名巧思，Selina坦言：「名稱和語錄每次都絞盡腦汁，我還開玩笑地和團隊說因為最近充滿正能量可能想不太到，還好最後都會神來一筆。」希望可以透過商品的小巧思，讓大家在喝點東西時，不僅能會心一笑，也可以排解一些負能量再重新出發。

她持續不斷推陳出新，秋冬之際推出新款飲品，燕麥奶茶溫暖上市，不同於市面上奶茶大多都是奶精和奶粉居多，Selina決定推出一款在家也能輕鬆沖泡的健康版奶茶，讓女生們到了下午或晚上能喝點甜的享受一下，她分享著：「相較奶精來說植物奶不只營養也環保，同時也能讓有乳糖不耐或素食的朋友可以喝。除了自己的突發奇想，也在品牌社群上邀請粉絲投票選出喜歡的茶種，粉絲們反應也很熱烈，更加確定我們要推出的這兩款燕麥奶茶」。