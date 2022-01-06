持續深耕台灣的日立冷氣今（6日）宣布第十四屆「日立慈善盃女子高爾夫菁英賽」將於明（7日）到9日愛心開打，以「慈善公益，一起愛台灣」的主題，將選手的熱血、觀眾的熱情轉化為愛心，為公益團體於寒冬中送暖，而且作為年度女子職業高球巡迴賽的首場賽事更是引人矚目，「為了用行動凝聚大家的愛心，幫助更多公益團體，因此在疫情中我們更堅持理念，照常舉辦活動，持續實現日立冷氣『珍愛地球．深耕台灣』的企業願景。」

本屆賽事雖因應防疫需求而暫停售票，且不提供接駁服務，但將改由網路、電視雙平台於8、9日下午1點，於民視無線台、民視新聞YouTube頻道及TLPGA粉絲團轉播賽事，讓選手、球迷都能安全地在線上也能共襄盛舉，貫徹日立慈善盃一直以來以「幫助公益團體」和「創造國內職業高爾夫選手的培育環境」的比賽宗旨。

日立慈善盃結合體育與慈善兩大理念，開啟台灣慈善公益賽事先河，不僅作為業界表率拋磚引玉，將賽事收入捐贈至十大公益團體，捐款總額已突破7800萬元，而且更以高額積分與獎金吸引眾多台灣好手角逐后冠，大大提高了比賽的吸睛度，加上去年選手錢珮芸，創下日立慈善盃賽史最低總桿成績強勢奪冠，讓球迷今年加倍期待其能否連霸挑戰衛冕冠軍寶座。

日立冷氣深耕台灣逾半世紀，身為全台最大變頻空調製造廠，不僅大力支持在台舉辦的國際相關體育賽事，更將關懷延伸至公益、教育等其他面向著手，長期贊助國際自由車環台賽、台北羽球公開賽、Challenge Taiwan鐵人三項、嘉義市國際管樂節、台灣燈會等活動，讓世界看見台灣之餘，同時更為偏鄉學校捐贈空調產品，以提升莘莘學子生活環境，因著對慈善公益的投入，已五度榮獲「天下企業公民獎」外商企業組第一名，期待讓大家都能夠體會日立冷氣所帶來「享受幸福溫度、呼吸最好空氣」的溫暖。