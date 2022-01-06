金門警方以車追人破獲竊案，起出竊嫌的作案工具。（警方提供）

金門劉姓、張姓民眾因缺錢花用，竟撬開路旁貨櫃搜刮水電器材變賣，警方循線以車追人逮捕到案，依加重竊盜罪嫌移送檢方偵辦，提醒民眾年關將屆，類似場所可以加裝監視器，不讓宵小有可乘之機。

警方說明，陳姓民眾發現自己放置在金湖新頭郊區、久未巡視的2只20尺貨櫃被人撬開，放在裡面的水電器材工具，不論新舊均不翼而飛，氣急敗壞的到金湖派出所報案。

警方研判遭人竊取變賣可能性高，謝承宏所長率員赴轄內資源回收場查訪，果然在2家資源回收場找到最近剛被載來賣的一些水電器材，經失主檢視後確認正是遭竊的東西。

警方進一步調閱資源回收場的監視器畫面，過濾近期出入的可疑人士，發現這些遭竊物品是被2名騎乘2輛機車者載到資源回收場變賣。但因天寒加上防疫期間，嫌犯全身包緊緊，又戴著口罩，難以看清楚面貌。

警方鍥而不捨，再以路口監視器比對竊嫌特徵、確認2人的機車車牌後以車追人，不到24小時就查出竊嫌的住處、行蹤並通知他們到案，同行取回贓物及犯罪工具，全案以加重竊盜罪移送偵辦。

落網的張姓、劉姓嫌犯原以打零工維生，但最近工作不穩定，手頭十分拮据，因此才動起路旁貨櫃的歪腦筋，原以為無人知曉，最後仍在警方追查下栽跟頭。

金湖分局長林炎巨表示，農曆春節將屆，警方會持續加強巡邏，讓民眾過一個好年，也特別呼籲大家，此時正是宵小作案的「旺季」，提醒民眾留意門戶安全。