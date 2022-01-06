萬眾矚目「國民ETF」-元大台灣50（0050）2021年度下半年的配息（於今年元月除息）正式出爐，元大投信公告，元大台灣50（0050）每受益權單位預估發放3.2元，將在1月21日除息，3月4日發放配息，合計2021年度預計配息3.55元。元大台灣50（0050）此次每受益權單位預估發放3.2元，並創下2016年該ETF從年配息改為每年兩次配息以來，同期最高的分配收益金額。元大台灣50（0050）是國內首檔發行的ETF，近年國人熱衷被動式投資，該ETF長期優異的表現已成為許多人存股、退休金理財的主要投資工具。

集保結算所統計，2019年底，元大台灣50（0050）的受益人約9萬人，2020年底增至19.1萬人，2021年底受益人再成長到34.6萬人，近兩年激增近三倍，同時元大台灣50（0050）的規模也成長到1760億元（根據元大投信統計至2021/12/30)，稱冠台股上市櫃ETF，令該ETF的配息成果愈來愈受關注。

元大投信公告，元大台灣50（0050）2021年度下半年配息之第一階段評價，預估每受益權單位將配發3.2元，後續除息前的1月19日，還會進行第二階段配息公告，確認實際的配發金額。受惠台灣企業獲利提升，元大台灣50（0050）近年表現成長，歷次除息都有填息的好成績，於2018、2019、2020及2021年7月除息時，皆在除息日火速填息。今年台股獲利預期持續成長，投資人可留意參與元大台灣50（0050）的除息行情。