還在煩惱公司變更登記後仍要奔波以紙本送稅籍登記機關辦理稅籍變更嗎？還在擔心疫情期間辦理公司登記要出門送件或郵寄有染疫風險嗎？別擔心，經濟部商業司提供的「公司與商業及有限合夥一站式線上申辦」服務，可以幫您在公司、商業或有限合夥辦理「設立登記」時，同時幫您在線上完成稅籍設立、成立勞保及健保投保單位、申請進出口廠商登記、工作規則核備等多項跨機關送件服務。

為了讓企業在設立後採線上辦理「變更登記」時也能享受更多方便性，即日起透過上述一站式服務系統辦理公司或商業變更登記，有涉及稅籍變更登記事項亦可在線上申請同時送件到稅籍登記機關，免去民眾奔波到多個申登機關。商業司表示，原來公司或商業辦理變更登記時，還無法透過線上申辦併案送件到國稅局，民眾需要另外檢附相關變更文件前往稅捐機關辦理稅籍變更。為提供更好的服務，經濟部與財政部聯手合作以資料傳輸共享方式，透過線上服務來簡化以往民眾需準備紙本以郵寄或臨櫃辦理的送件程序。現在只要在經濟部一站式線上申辦系統線上填妥資料及上傳應附文件，無需再另送紙本申請資料，民眾可以不出門透過線上服務一次送件，辦好相關申請，省時省力又安全！

商業司也提醒自2021年11月下旬起，公司或商業若因遷址前往一站式線上申辦系統辦理變更登記，要勾選同意跨機關遷址通報，即可取得「公司/商業地址遷移跨單位通報服務」，透過跨機關系統整合服務可將企業變更後的地址通報至國稅局、勞保局、健保署、台灣自來水公司、台電公司、台北自來水事業處，直接完成地址變更，不用再另外前往各業務窗口辦理變更地址；本項企業地址變更跨機關通報服務預計今年初將把車輛監理機關也納入通報範圍，貼心服務讓民眾更有感！

商業司表示，因為新冠疫情的關係，不少民眾選擇改以線上方式辦理業務，和疫情前的2019年線上申辦公司登記件數相比，2021年大幅成長將近1.5倍，而各機關線上申辦系統常會用到的「工商憑證」，發卡數量也在2021年首次突破11萬張，加上國發會正積極推動服務型智慧政府，希望各機關能以「網路代替馬路」提供更多便民服務，因此預期未來各界對於線上辦理業務管道的需求日增，商業司將持續精進線上申辦服務內容並密切與其他機關合作，讓民眾享受更多「跨機關多功能服務線上一次搞定」的便利服務。