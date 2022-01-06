桃園市府提供1個免費停靠泊位給台灣湛藍海洋聯盟研發的海漂垃圾收集器「湛鬥機」停靠。（桃園市政府環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市府6日於竹圍漁港與台灣湛藍海洋聯盟、台北百華扶輪社簽訂「SAVE OUR OCEAN海洋垃圾移除計畫合作意向書」，湛藍海洋聯盟致力研發海漂垃圾收集器「湛鬥機」，能有效捕捉海洋垃圾，市府提供新屋臨海工作站作為研發基地，並在竹圍漁港提供免費停靠泊位。

副市長李憲明表示，未來將透過公私協力、跨界合作的方式，打造竹圍漁港成為「湛鬥機示範港」，希望能拓展到全台漁港，建立成功的垃圾清理回收循環模式。

李憲明指出，每年約有800萬公噸的塑膠垃圾從陸地進入海洋，科學家警告2050年海洋塑膠就會跟魚類一樣多，市府為對抗海廢大軍，引進民間資源，號召民眾成立淨海志工隊，包含16隊海岸巡護隊、3支環保艦隊、5支環保潛水隊，志工人數將近1000人，定期清理海岸、海漂、海底垃圾，並自2020年起著手針對肉眼看不到的微型塑膠進行調查及清除計畫。

台灣湛藍海洋聯盟於2017年由一群深具創意的年輕人創立，致力研發海漂垃圾收集器「湛鬥機」，目前已經研發到智慧等級AL2遙控自航版，可以利用2.4G及5G通訊，以遙控或岸控規畫路徑模式，操控電動螺旋槳於航行中追逐海漂垃圾並有效捕捉。

此外，湛鬥機機身前方更設有影像攝影裝置，透過5.8G將影像回傳，不僅做為岸控人員視野輔助，亦可將影像資料收集用以深度學習，未來將導入光達等避碰系統升級至AL3，使簡易海廢收集器的功能越趨強大。

李憲明表示，市府已提供新屋臨海工作站做為湛藍海洋聯盟的研發基地，並協助該聯盟於竹圍漁港新遊艇碼頭免費取得湛鬥機停靠泊位，未來將引進國際扶輪社的資源，將竹圍漁港打造成港灣垃圾清潔示範場域，也會將收集到的海漂垃圾，透過巧思創作成海洋廢物裝置藝術品。