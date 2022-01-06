張敬大師（右）最新作品之一「神來詩經廿三」，左為雲林縣文化觀光處長陳璧君。（周麗蘭攝）

國寶級雕刻大師張敬最新作品「青山綠水-天祐台灣」，是本次在雲林縣文觀處展出的主視覺作品，在開闊的天地間有無數的小羊兒奔跑。（周麗蘭攝）

國寶級雕刻大師張敬（左一）為北港國中學生導覽最新作品「青山綠水-天祐台灣」。（周麗蘭攝）

這一件「愛是包容無止盡」作品材料是古牛樟，也是張敬守護臥病老妻時期的少有作品。（張敬提供）

本次展覽也有少數銅雕作品，這一件作品是「愛的力量」。（周麗蘭攝）

現年86歲的國寶級雕刻大師張敬守護中風老妻10年走完人生最後里程，78歲重拾鏈鋸與雕刻刀，以極大體力負荷創作，反覆創作靈感取自聖經的大山大水，也用「恩愛」系列表達對妻子的感念，他表示自己拚老命在刻，給歷史留下記錄。

出身雲林的張敬4歲時，母親找他吃飯遍尋不著，發現小娃兒拿著石頭與釘子在紅磚塊敲打，滿手紅磚粉還混著血，這段兒時趣事直到他50歲才知道，當時他從專業配鏡師轉跑道雕刻創作，母親在病榻說出這段往事。

師承楊英風的張敬擅長創作氣勢磅礡的山水，他以聖經故事發想的作品「走向光明」，構圖是108隻神態各異的羊在山坡上奔跑，榮獲第一屆文建會民族工藝獎雕刻類第一名，此後作品受故宮等官方單位與民間企業典藏。

但就在創作極盛期張敬66歲時，鶼鰈情深的太太中風倒下，他奔波醫院長達10年，創作一度停頓，只有產出少量作品，但都是經典之作「愛是包容無止盡」、「心淚突破」，也是心情寫照。

太太過世後2年，78歲的張敬有天看著樹葉，彷彿聽到上帝的感召告訴他繼續創作，讓朽木重生，為歷史留下紀錄。他撐著脊椎退化的身體，重拾鏈鋸與雕刻刀每日創作5小時到10小時不等。

張敬說，藝術有兩面，就像手掌一面很美， 另外一面握了才知道粗糙，藝術創作有其代價，是內心沉澱的結果，有些作品可能不美但有震撼感。

重新揹著鏈鋸站著雕刻，對張敬的體力與精神都是極大負荷，但他幾乎忘了時間，發憤圖強產出大大小小作品，連自己也不知道刻了多少作品，本周六（8日）在雲林縣文化觀光處展出，其中「青山綠水-天祐台灣」是主視覺作品，在開闊的天地間有無數羊兒群聚奔跑。

文觀處長陳璧君表示，張敬老師是台灣自然景觀雕刻的一代大師，懷抱著對基督的虔誠信仰與崇敬天地之心，獨創大山大水的景觀雕塑，線條簡潔卻有巨大生命力，讓觀者有身歷其境的震撼。