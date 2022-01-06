2022新的一年到來，許多銀行信用卡不僅回饋率調降外，權益更是縮水不少，其中台新銀行卻逆勢操作，針對開車族持卡人除加油優惠外，加碼為愛車保養額外提供全新獨家服務，宣布與「全鋒洗金寶」獨家合作，指定信用卡持卡人3月31日前，當月帳單新增消費，次月可獲一次免費車輛清潔服務。

台新銀行支付金融處資深副總經理黃天麟表示，全鋒洗金寶跨平台洗車服務，整合全台近350家連鎖加油站及指標性洗車通路，首創跨平台洗車服務平台。符合條件的台新銀行信用卡持卡人經過身分認證後，持金鋒洗金寶的電子條碼，可至統一精工、全國、山隆、台塑中悅、中油車容坊、久井集團、車咕嚕智慧無人洗車等合作通路，獲免費水刀泡沫洗車服務（部分通路為智慧無人洗車及隧道式刷毛洗車）。

黃天麟說明，台新銀行除提供獨家免費洗車服務外，也提供免費市區停車與加油優惠，指定信用卡持卡人於6月30日前，當期帳單達指定消費門檻，即可獲嘟嘟房、台灣聯通、ViVi PARK、24TPS、車麻吉等停車場次月免費停車服務（最高40小時停車免費）。

3月31日前以台新銀行信用卡至全國加油站消費，可獲自助加油區每公升天天降1.1元、人工加油區每公升天天降0.8元，每周三人工及自助加汽油單筆滿25公升（含）以上，原折扣後金額再降25元。全台中油直營店加油刷FlyGo卡最高5％回饋（非直營店可使用中油Pay綁定FlyGo支付最高5％回饋）。

黃天麟強調，對於開車通勤族，假設一個月加油消費需3000元，單月最高可回饋150元，一年可多出最高1800元的加油回饋，台新銀行信用卡新的一年將全方位滿足用車族的所有需求。