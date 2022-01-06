立委趙正宇捐贈共計1000箱物資給發送給選區共98里。（陳夢茹攝）

近2年受新冠肺炎肆虐，社福團體、弱勢家庭或獨居長者捐助多少被影響，立法委員趙正宇6日舉辦「111年宇您同在．寒冬送暖」活動，與各界人士一起出錢出力出物資，捐贈共計1000箱物資給選區共98里，並捐贈華山基金會300多份年菜，盼能讓弱勢家庭和獨居長者過個溫暖的年。

趙正宇表示，華山基金會的年菜募資連續2年受疫情影響、遇上困難，為此今年除了分送1000箱物資外，也特別協助募資捐贈300多份年菜，讓獨居長者一圓圍爐的夢。

趙正宇說，他年輕時也曾為生活努力打拚，現在有餘力想要貢獻己力回饋鄉親，這次寒冬送暖活動也獲得不少好友們熱情響應，如順牌製麵公司董事長劉元順贊助麵條、日正食品提供食用品優惠價格等，為疫情下的新年增添不少溫暖。

趙正宇也點出，這次更有遠從復興區來的里長，華陵里長陳榮光來為參加活動回車程須耗費5小時，不辭辛勞參與活動，讓他相當感謝。