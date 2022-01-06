金管會近期發現票券市場「免保證商業本票」發行餘額已悄悄破兆元，票券商包銷風險增加，擬研議新規定控管。金管會銀行局副局長林志吉6日指出，近來發現有免保票發行人發行餘額占淨值倍數高達快十倍、負債比明顯高，為健全票券承銷業務、保障投資人、降低票券商的包銷風險，將研議票券商在承銷時也要檢視「發行人」發行免保證商業本票餘額占其淨值的倍數、負債比，以免發行人財務不健全時衝擊票券市場。

林志吉指出，目前票券業自律規範只有針對票券公司自己做風控，沒有針對「發行人」做負債比的控管，而且只有對票券公司本身「持有」做控管，沒有對「承銷」做控管。但金管會發現，有些發行人可能會同時請多家票券公司承銷發行免保票，造成負債比過高、影響財務結構健全，由於免保票有九成都採包銷，也就是沒有承銷出去時票券商要自己持有，一旦發行人發生財務危機恐衝擊票券市場。

林志吉指出，近年來票券市場免保證商業本票發行餘額成長快速，已由2016年1月4日的新臺幣7559億餘元，攀升至2021年12月9日的1兆5228億餘元，而「免保票發行餘額」占發行人「淨值」超過二倍的有15家、甚至有一家發行人的發行餘額占淨值倍數有高達接近10倍者，有偏離健全財務結構之虞，但他強調這家「非不動產業」。

林志吉指出，免保票發行常客包括：金控業、電力供應業（像台電）、油品供應業（如中油）、汽車租賃、金融租賃、證券業，一般發行的資金都用來做營業週轉金。

現行票券業辦理免保票業務自律規範規定，只有針對票券公司「持有」同一企業所發行的免保票限額不得超過淨值一倍、持有非國營事業發行人「同一關係人」、「同一集團」的免保票限額不得超過淨值40％。林志吉指出，目前對於承銷的發行人並沒有規定，由票券公司自行評估，一般對個別發行人會抓在淨值的0.3倍至一、二倍。

金管會已請票券公會於近期內召集票券商共同研議「免保票自律規範」將對「發行人」負債比做限額控管，以防發行人財務不佳時影響到票券公司。

金管會強調，本項措施的目的為維護票券市場信用工具之品質，降低票券商包銷風險，兼顧需要於票券市場籌措短期資金之企業，能順利取得所需資金。為使本項措施得以順利推展，金管會已函知票券公會修正免保票自律規範時，應考量發行人所需調整期間，採逐步調降之方式進行調整，避免對是類發行人短期資金之籌措產生過大之衝擊。