現任國賓影城董事長張中周以10萬交保。林偉信攝

上市公司國產建材實業爆發內線交易，台北地檢署6日指揮調查員執行搜索24處，訊問國產建材董事張世宗等人，張世宗的父親、國賓影城創辦人張明吉訊後，獲檢方諭令以50萬交保，張世宗的弟弟、現任國賓影城董事長張中周以10萬交保。

國產建材創立於1954 年，現有28座預拌混凝土廠，為台灣預拌混凝土的龍頭企業，除了預拌混凝土、水泥、營造建設及建材外，事業觸角延伸至保全、通訊、傳播、科技等多重領域。