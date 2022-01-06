國產建材爆內線交易案 國賓影城創辦人50萬交保 19:102022/01/06 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國賓影城創辦人張明吉（右二）訊後，獲檢方諭令以50萬元交保。林偉信攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現任國賓影城董事長張中周以10萬交保。林偉信攝 上市公司國產建材實業爆發內線交易，台北地檢署6日指揮調查員執行搜索24處，訊問國產建材董事張世宗等人，張世宗的父親、國賓影城創辦人張明吉訊後，獲檢方諭令以50萬交保，張世宗的弟弟、現任國賓影城董事長張中周以10萬交保。 國產建材創立於1954 年，現有28座預拌混凝土廠，為台灣預拌混凝土的龍頭企業，除了預拌混凝土、水泥、營造建設及建材外，事業觸角延伸至保全、通訊、傳播、科技等多重領域。 嘉女弱勢生拚上台大醫科 時間管理驚人 小三不愛孩子 陸男親手將兒女扔出15樓致死 2人遭判死刑 #張世宗 #國產建材 #父親 #內線交易案 #獲交保 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 殺父碩士情侶親密合照曝！ 家屬再出面還原「沒聲請保護令」始末 14:102021/12/31 社會 母懷疑 女兒想回家滅門 04:102021/12/31 社會新聞 傳承父親愛心 三兄弟設「億豐粘銘獎助學金」助學子 20:122021/12/24 寶島 碩士女痛殺親父相驗結果曝！ 女詭辯：父親欠一個道歉 13:422021/12/30 社會 國產建材爆發內線交易案 檢調24處搜索訊問 15:172022/01/06 社會 95歲父親敗血症 蔡詩萍站加護病房外 聞母哭喊：我是youshi啊 13:542021/12/27 政治 景氣熱 預拌混凝土廠同樂 04:102021/12/25 證券．權證 冷血碩士女國小走廊弒父 機車踏板運屍拖3公里「腿磨到見骨」 16:282021/12/30 社會 啃老逆女聯手男友 榔頭猛砸殺父 04:102021/12/31 社會新聞 香港爆發Omicron本土傳播 04:102022/01/01 焦點新聞 睡夢中聞到檀香味 他夜奔醫院「坐鎮」竟救下女兒一命 18:312021/12/23 社會 社會熱門新聞 掌摑低階值星官又罵三字經 空軍飛彈一等士官長下場超慘 - 社會 女大生每2天換人嘿咻 性成癮染病仍戒不掉 醫嘆父母造成 - 社會 跑山獸夫妻助臥龍洞案 妻見小徑足跡「心裡怪怪的」轉頭就破案 - 社會 網紅前空姐與男攝影家中嘿咻 綠帽夫怒告 天價和解金曝光 - 社會 薩摩亞博弈台中公司被抄 現金擺滿桌、警逮50人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。