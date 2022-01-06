天心出席喜憨兒基金會公益活動。（羅永銘攝）

天心出席喜憨兒基金會公益活動。（羅永銘攝）

天心出席喜憨兒基金會公益活動。（羅永銘攝）

天心6日出席喜憨兒基金會公益活動，除了拍攝公益影片，也號召大眾「用愛伴憨老挺寒冬」以實際捐款獻出關懷。天心和南韓攝影師老公金英敏結婚5年多，因全球疫情肆虐，夫妻已被迫近1年沒見面，她計畫1月中會飛去首爾與老公團聚，雖然入境必須隔離10天，但幸好她可以居家隔離，老公就去住隔壁旅館。

也因夫妻長期兩地相隔，她有感房子「夠住就好」，因此前陣子賣掉台北市約40坪的豪宅，計畫換購約20坪小坪數新房，不料賣房消息傳出後，竟有房仲自己找上她媽媽，差點把媽媽的心臟病嚇出來，立刻很緊張打電話問：「妳怎麼會賣房子？是賠了什麼錢，急需用錢嗎？」讓她哭笑不得。

她說現在不急著買房，先當租屋族，坦言現在物質慾望越來越低，若要買包、買鞋，一定是挑用得到的，不像以為是為了慾望而買；她曾跟老公自我檢討說年輕時太浪費，買了太多包包，若把這些錢存下來，如今一定又能買個小套房，沒想到老公反而安慰她：「妳沒有浪費，妳買的是快樂！」聽得她眉開眼笑。

被問如何維繫遠距婚姻？天心坦言疫情第一年，她三不五時就跟公司嚷嚷要回去，還曾經因為太想念對方而哭出來，但也只能無奈兩手一攤，第二年反而心境調適好「接受、面對、放下」，不要心浮氣躁，也就過了，且每天都有視訊見面。她說因為知道自己的情緒會影響老公，「發現他深深受我的影響，不要給他太多負面能量，所以我現在很堅強！」