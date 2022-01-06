在桃機負責清潔工作的信實員工下班後搭乘公司交通車返家，上車前還有小組長在車門口幫同仁噴灑酒精消毒。（陳麒全攝）

在桃機負責清潔工作的信實員工下班後搭乘公司交通車返家，上車前還有小組長在車門口幫同仁噴灑酒精消毒。（陳麒全攝）

在桃機負責清潔工作的信實員工下班後搭乘公司交通車返家，上車前還有小組長在車門口幫同仁噴灑酒精消毒。（陳麒全攝）

桃園機場群聚案擴大，目前已有7名清潔員及1位防疫計程車司機染疫，7名確診清潔人員均為二航廈大夜班人員，共同點是都有搭乘通勤接駁車，且「混搭」情形嚴重，衛福部醫福會執行長王必勝6日表示，清潔員的交通車需固定座位、路線搭乘，並落實梅花座及車長工作責任的規定，將盡快規畫實施。

王必勝6日上午在桃園國際機場接受媒體聯訪時表示，關於清潔人員搭乘交通車的規劃，目前交通車部分已做了相關檢討，原先應有的作為包括梅花座、不准交談飲食是最基本的，同時要固定座位，如果要換線要經過申請，還有每一車的車長責任落實，都是討論的重點。

王必勝說，日後將要求每個人都有固定座位與線路，如果要更換或加入新的，就必須向公司申請，而不是只告知車長，公司也一定要做記錄，一旦發生事情要追查才有根據，否則表定跟實際上有出入，就會造成疫調的落差，也希望能即刻開始實施。

王必勝指出，從現在到一月中，這是返台民眾人數最多的時候，正好遇到春節專案，但之前指揮中心在檢疫所就已預留一些空間，5日晚間已將大夜班清潔員送集中檢疫所，對於雙北檢疫量能當然是有點吃緊，但目前還是可以因應。

王必勝表示，CIQS與防疫車隊的檢驗，也要請松山機場、小港機場一起全面配合辦理，大致上就是細節方面的工作。另外，本來機場高風險人員是每週快篩，現在是2次快篩之間，還有加上一次深喉唾液PCR採檢，也就是一週要做一次的快篩跟一次PCR。在防疫車隊部分，每3天要做一次深喉唾液PCR採檢，這些都是加嚴措施。

他也強調，清潔公司的狀況比較特別，會逐日檢討，並視採檢結果再決定是否併到機場的檢驗內，除了檢驗之外，其實還有其他一些在流程上的改善優化，細部調整都在不斷進行。