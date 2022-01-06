去年疫情造就的居家辦公及網購熱潮讓許多企業擴大商用軟體及其他IT支出，但瑞銀預期今年企業IT支出相對減弱，將使Salesforce.com、奧多比（Adobe）等軟體業者成長減速，導致軟體類股疲軟不振。

瑞銀分析師科斯堤德（Karl Keirstead）近日將Salesforce及奧多比股價評等雙雙調降至「中性」。Salesforce目標價格從310美元降至265美元，奧多比目標價格也從635美元降至575美元。

降評消息導致Salesforce股價在5日收盤下跌8％至227.67美元，是去年5月以來最低點。奧多比股價也在5日收盤下跌7％至514.43美元。本周以來標普500指數的17家軟體公司當中，有15家股價下跌。奧多比股價自本周以來下跌9％，另一軟體公司Intuit股價也下跌8％。