台劇《華燈初上》開播後話題不斷，第二季中，吳慷仁扮女裝的酒店媽媽桑「寶寶」被視為最大亮點，精湛演技受到許多網友喜愛，現更有網友發現他在劇中的造型，和最近爆紅的日本藝人「美輪明宏」有些相似，大讚兩人都超美。

吳慷仁日前在社群網站分享當「寶媽媽」的心得，透露寶寶不是第三性，反而比較像Drag Queen（變裝皇后），而他在演出前也做足功課，不但和美艷變裝皇后相約聊天，還特地找老師教他穿高跟鞋走路、跳舞，就是為了想更投入角色，原本還擔心如此演繹是否會有些刻板，「但我只想專注著，讓大家知道有這樣的人存在。」同時，吳慷仁也感謝造型師許力文，「力文姊簡直把寶寶的服裝頂上天了，非常美」，直呼自己怎麼能不努力跳一段給大家看。

網友指美輪明宏和吳慷仁「寶寶」神韻有像。（圖／翻攝自網路、華燈初上臉書）

另外，最近台灣掀起一股「美輪明宏之亂」，相傳只要把手機桌布換成日本藝人「美輪明宏」的照片，就可以帶來好運，不同顏色的美輪還會有不同功用，許多網友都搭上這波熱潮，更有人拿出美輪明宏和寶媽媽的照片對比，認為兩人的動作、造型、神韻都十分相像，猜測寶媽媽的造型是否參考美輪明宏而設定。

而據《三立新聞網》報導，造型師許力文表示當時創作寶寶的造型時，其實是參考瑪琳黛德麗和Boy George，並提到劇中不少角色也是如此創造，像江瀚是模仿亞蘭德倫，百合是發想自山口小夜子，「雖然都不是真正被定義於80年代的人物，但他們都是超越年代的經典icon。而所謂的經典，是放在各時期的審美標準都能適用的。」