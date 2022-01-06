高雄台電女子排球隊新年度1月8-9日首度於高雄主場出戰極速超跑與中國人纖兩支強勁隊伍。（柯宗緯翻攝）

高雄台電女子排球隊新年度1月8-9日首度於高雄主場出戰極速超跑與中國人纖兩支強勁隊伍。（柯宗緯翻攝）

企業17年甲級排球聯賽正如火如荼的進行中，高雄台電女子排球隊新年度1月8-9日首度於高雄主場出戰極速超跑與中國人纖兩支強勁隊伍，台電女排教練王前鑌於賽前喊話，有百分百奪勝的信心，高雄市政府運動發展局與台電公司更特別規劃「雅典娜女神主場日」邀請球迷一起進場為高雄台電女排加油。

高雄與台電本球季首次冠名合作成為高雄台電女子排球隊，目前企排17年高雄台電女排戰績為7勝暫列第三，本球季高雄台電女排對上極速及中纖，分別拿下1勝1負及2勝0負的成績，再看企業16年對戰兩隊情況，高雄台電女排亦有100％和83％的輾壓性的勝率。雖然本球季他隊皆有外籍球員的應援，純本土球員的高雄台電女排教練王前鑌不畏懼於賽前喊話，有百分百信心在主場為高雄拿下勝利。

高雄市運發局表示，本球季高雄與台電女排冠名合作，高雄台電女排將於本周末首度在家鄉高雄主場鳳山體育館出賽，為了紀念首度於高雄主場出賽，特別與台電合作規劃1月8日至9日主場日活動，憑票進場可免費換取印有專屬Logo的限量電力棒棒糖(賽前40分開始換取)。

賽後安排球星簽名會與球迷進行近距離互動，簽名會前10名球迷更可免費獲得以高雄台電女排成員為3月主打星的限量運動月曆；此外簽名會後更精心安排1日雅典娜店長活動，由台電女排球員親自現場為球迷製作滿滿紅豆餡的甜心餅，邀請球迷朋友一起參與本週的閃電甜心雅典娜主場日，一起FUN電，一起嗨翻全場。

台電公司長期為國家培植運動人才，成立包括女子排球等6支國內社會甲組球隊；目前高雄台電女排陣中擁有多位高雄在地的選手，包括隊長謝苡縥、「自由女神」楊孟樺、李姿瑩、黃芯瑜、黃瀞萱、劉煜淳、李諭、廖嘉蓉等，選手皆有代表國家隊出征經驗，並更補強了年輕新秀許菀芸和彭𦀡媃，繼續以全本土陣容面對各隊外援挑戰，讓球迷看見高雄的驕傲。

在市府全方位的培育協助下，高雄市已經成為女排之都，結合球隊與市府，強化比賽訓練與選手培訓照顧，幫助女排選手在學校、企業、半職業賽、企業聯賽之間無縫接軌，以利未來選手銜接進入國際賽事，進一步推動體育產業發展。

透過強強聯手，提升城市認同感，建立屬地球迷，將勝利留在高雄主場，歡迎市民朋友一起購票進場支持閃電甜心雅典娜-高雄台電女子排球隊，預購票券可上 拓元售票系統(https：／／tixcraft.com／activity／detail／21_TVL)購買，或於1月8-9日比賽當天現場於中華民國排球協會企業排球聯賽購票處購票進場為球員加油！配合政府防疫措施，進場須全程配戴口罩、場內不開放飲食。