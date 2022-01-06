奧客無所不在，但這一位堪稱百年一遇！有一名從事美髮業的網友上網抱怨，日前遇到客人質問，表明修剪頭髮的長度「只剪一點點」，若照價收120元太貴，讓她忍不住回一句話逼退奧客。

原PO在臉書《爆怨2公社》發文表示，自己剪頭髮收費120元，卻遇到客人質問「我只剪一點點也要收120嗎？」，讓她不敢置信也氣得回嗆，「技術是剪多少算多少的嗎？」客人這才作罷離開。原PO回想當下還是很不悅，認為遇到這種客人簡直百年難得一見，「愛殺價也要看是什麼好嗎？難道剪髮業那麼沒行情嗎？」

客人奇葩言論，讓不少網友也紛紛留言，「人性啊，別人做的都不值錢」、「下次跟他說，不好意思我們算根的」、「這種客人是麻煩，不是財神，所以你躲過了，應該慶幸」、「只剪一點點是不會自己在家拿剪刀自己剪喔？」、「服務業就是收高價會遇到奧客，收平價會遇到奧又沒錢的奧客」。

也有人笑說「幫他剪成光頭讓他覺得划算」、「可以幽默的回：如果你想算便宜一點，我有便宜的剪法」、「算他60剪一半」、「你跟他說第一刀收費120元，後面都是免費的」。