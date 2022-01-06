1名人妻在網路上崩潰陳述與丈夫視訊時撞見的不堪畫面；她當時要求與丈夫視訊對方不肯，但後來丈夫疑似誤觸視訊鍵，丈夫面前的畫面因此曝光，竟是1名裸女不斷晃動著身體，裸女還用手摀住嘴巴，她當下暴怒詢問丈夫在做什麼，丈夫還大言不慚回應正在跑步，灑狗血情節讓網友看傻。

該人妻在Dcard上發文表示，她的丈夫平時工作需24小時待命，經常待在公司3、4天才回家，她日前某日與丈夫電話聊天，發現對方有點喘，因為女兒想要見爸爸，她於是要求開視訊，丈夫原先稱主管在旁邊不太方便，接著疑似「誤觸視訊鍵」，她因此看到不堪的1幕。

人妻當時要求與丈夫視訊對方不肯，但後來丈夫疑似誤觸視訊鍵，丈夫面前的畫面因此曝光，竟是1名裸女不斷晃動著身體，裸女還用手唔住嘴巴。（翻攝自Dcard）

該人妻說，當下她發現丈夫的視訊畫面有1個「側面的裸體，皮膚很白、奶還一直晃」，女子的臉雖然看不清楚，但能明顯看出女子正用手摀嘴嘴巴，她後來氣得直接問丈夫在幹嘛，對方還辯稱正在跑步；她事後感到心痛，發文問「因為我肚子裡有小孩沒滿3個月不能做愛，所以你就找別人做？」，並自責問做錯了什麼了？

其他網友則留言，「所以他到結束都沒發現？一邊跟老婆電話一邊打炮也太瞎了，截圖可以告他了」、「先別急，你還需要蒐證」、「不可原諒！既不尊重你也毫無羞恥心，居然在跟你講電話的時候邊做那種事」、「也太八點檔」、「這也太誇張了吧，支持大老婆提吿」、「可以邊做跟妳邊通話，還理直氣壯說謊，這根本毫無尊重跟愧疚感可言」。