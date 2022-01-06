台北市長柯文哲麾下文宣大將、民眾黨文宣部主任柯昱安去年12月初請辭，今（1月6日）受訪大爆內幕指出，黨內放話文化讓他感到沮喪，並且踢爆是誰在養網軍。
根據《Ettoday》報導，柯昱安今日受訪時說，他辭職主因是想離開政治圈，因為遭到黨內人士指控他是網軍，感覺非常沮喪，也大概知道誰在放話，但是卻沒人能阻止，有些人坐領高薪，卻沒認真做事，猶如劣幣驅逐良幣。
至於網軍議題，柯昱安也表示，網軍主要可分為4種，第一種「對價關係型」，第二種「惡意攻擊型」，第三種為「側翼粉專」，第四種為「水軍」。
所謂對價關係型，就是接案宣傳。「水軍」就是透過外國帳號去推文或留言，目前PTT已經嚴格審查水軍。
另外，就是「惡意攻擊型」和「側翼粉專」。「惡意攻擊型」也是接案，但是卻以惡意攻擊為主要策略。
「側翼粉專」主要就是做哏圖，很多政府標案，避開10萬元公開招標門檻，委託公關公司成立「側翼粉專」製作哏圖，也有些議員、立委助理會親自成立並管理側翼粉專。
柯昱安也澄清，他本身絕對沒有操作網軍，柯文哲2018年選市長時，有和網紅合作，但那絕對不是網軍。
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