早期口腔癌、口咽癌的患者，為確認是否有淋巴腺轉移，需接受傳統開放性頸部淋巴廓清術，容易留疤。另放射線治療雖不用開刀，但有後遺症，例如皮膚色素沉積、頸部肌肉纖維化影響生活品質，甚至頸動脈硬化，增加中風的風險。台中榮總耳鼻喉頭頸部團隊，採達文西機器手臂手術，術後不留下明顯疤痕。

中榮耳鼻喉頭頸部醫師王仲祺指出，早期口腔癌、口咽癌的患者，為確認是否有淋巴腺轉移，需接受傳統開放性頸部淋巴廓清術。但70％的病人術後雖經確認沒有癌症轉移，卻在頸部產生明顯的手術疤痕，尤其蟹足腫體質的病友，心理壓力更大，往往令患者心生畏懼不敢開刀。

王仲祺說，另放射線治療雖不用開刀，但也留下長期的後遺症，例如皮膚色素沉積、頸部肌肉纖維化影響生活品質，甚至頸動脈硬化，增加中風的風險。若僅為預防，一律放射治療頸部，同樣的也有約70％的早期癌症病人，可能接受了無謂的放射線治療。

台中榮總耳鼻喉頭頸部團隊指出，使用達文西機器手臂手術，切除各種常見的頸部良性腫瘤，如下頷腺腫瘤、腮裂囊腫、甲狀舌骨囊腫、脂肪瘤、頸部淋巴結良性腫大、甲狀腺腫瘤等達上百例，其中包括18例功能性及選擇性頸部淋巴擴清手術，兼顧病患的癌症控制及美觀，雙管齊下。